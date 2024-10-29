Жительница ХМАО пыталась поджечь здание и автомобили полиции

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 32 0

Возбуждено уголовное дело. Материалы по нему переданы в Следком, женщина также находится там.

Жительница ХМАО пыталась поджечь здание и автомобили полиции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) местная жительница устроила поджог административного здания и служебных автомобилей сотрудников правоохрунительных органов, которые находились на парковке возле городского отдела полиции. Об этом сообщили 5-tv.ru в ГУ МВД России по региону.

«Сотрудниками полиции незамедлительно была установлена и задержана жительница города 1986 года рождения. Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию мошенников», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас с задержанной работают следователи. Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство, осуществленное по предварительному сговору» и «Умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений». Материалы дел переданы в СУ СКР по ХМАО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подольске задержали женщину за поджог венков у памятника «Скорбящая мать». Полиция проводит проверку.

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Жительница ХМАО пыталась поджечь здание и автомобили полиции

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