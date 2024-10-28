В Подольске задержали женщину за поджог венков у памятника «Скорбящая мать»

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Полиция проводит проверку.

В Подольске задержали женщину за поджог венков у памятника «Скорбящая мать»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Полицейские задержали в Подольске женщину, которая совершила противоправные действия у памятника-монумента «Скорбящая мать». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД Росси по Московской области.

«По предварительной информации, гражданка, находясь в позднее время у мемориального комплекса, совершила поджог траурных венков. <…> Правонарушительница была установлена и доставлена в территориальный отдел полиции», — говорится в сообщении.

Теперь правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в отношении местной жительницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Ленобласти задержан за поджог дома конкурентки на выборах.

По версии следствия, мужчина испытывал неприязнь к своей коллеге. По этой причине он не нашел ничего лучше, чем подпалить ее дом. Причиненный ущерб оценивается в 30 миллионов рублей.

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