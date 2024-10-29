Парковки в Москве сделают бесплатными в День народного единства

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Парковки со шлагбаумом продолжать работать в обычном режиме во все дни.

Парковки в Москве сделают бесплатными в День народного единства

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Автомобильные парковки на всех улицах Москвы в День народного единства, 4 ноября, будут бесплатными. Об этом 29 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В День народного единства, 4 ноября, парковаться на всех улицах города можно будет бесплатно», — написал он.

Накануне праздника, 3 ноября, будет действовать обычный воскресный режим. Парковка будет платной лишь на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах действия динамического тарифа, уточнил мэр.

При этом парковки со шлагбаумом во все дни будут работать в обычном режиме.

 

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