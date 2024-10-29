Финалистки проекта «Река талантов» выступят в Нижегородской филармонии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

Зрители мероприятия смогут услышать как игру на фортепиано, так и на арфе.

Финалистки проекта «Река талантов» выступят в Нижегородской филармонии

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Финалистки проекта «Река талантов» выступят в Нижегородской филармонии 30 октября. Ежегодное мероприятие проводит Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина. Основная цель проекта — раскрытие молодых талантов.

Лауреат международных конкурсов арфистка Яна Петрова, а также лауреат всероссийского конкурса пианистка Полина Дружинина выступят в совместной программе с Академическим симфоническим оркестром филармонии. Зрители насладятся концертом для арфы Глиэра, третьим фортепианным концертом Прокофьева и увертюрой «Гебриды, или Фингалова пещера» Мендельсона. Дирижером выступит Георгий Сибилев.

Партию на фортепиано исполнит Полина Дружинина. Она является студенткой Московской государственной консерватории имени Чайковского и лауреатом II премии VIII Открытого Всероссийского конкурса молодых исполнителей фортепианной музыки «Мерзляковка приглашает друзей».

Играть на арфе будет Яна Петрова. Девушка является учащейся специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова и лауреатом III премии II Международного конкурса Tutte Le Corde.

Концерт финалистов предыдущего всероссийского проекта «Река талантов» прошел 30 октября 2022 года. Его руководителем также был Сергей Ролдугин. Тогда в совместной программе с симфоническим оркестром филармонии были исполнены вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Чайковского, Первый флейтовый концерт Моцарта и увертюра в итальянском стиле ре мажор Шуберта.

Ранее 5-tv.ru писал, как проект «Река талантов» собрал в Петербурге лучших молодых музыкантов России.

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