От любви до ненависти: стоит ли сравнивать себя с бывшими своего партнера

Один шаг в сторону проведения параллелей может привести человека к разочарованию.

Не стоит сравнивать себя с бывшими возлюбленными своего партнера, это может нанести психологический вред и даже привести к эмоциональному истощению. Об этом в беседе с aif.ru рассказала психолог Анна Сухова.

По ее словам, таким образом можно привить себе чувство неполноценности, что ударит уже по самооценке и уверенности в собственных силах. При этом выстраивать недостижимые стандарты на основе образа бывших тоже опасно, так как это — прямой путь к разочарованию.

Под угрозой могут оказаться и текущие отношения. Начнут проявляться ревность и зависть, а итогом тому станут трудности в общении.

Чтобы избавиться от подобной привычки, психолог посоветовала сосредоточиться на настоящем и на своих личных качествах и достижениях, окончательно отпустив прошлое. Если тревога останется, стоит откровенно поговорить с партнером и откровенно рассказать о переживаниях.

Ранее 5-tv.ru объяснил, чем опасна дружба с бывшим любовником. Эксперт по отношениям и сексолог Татьяна Короткова объяснила, почему не рекомендует общаться с экс-возлюбленными.