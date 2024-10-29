В России с 2025 года вырастет размер МРОТ

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года повысится до 22440 рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце сентября законопроект о повышении МРОТ внесло в Госдуму правительство РФ. В октябре он был принят во всех трех чтениях, а также одобрен в Совете Федерации. Повышение затронет около четырех миллионов работающих граждан.

В текущем году размер МРОТ составляет 19242 рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин утвердил правила отмены судебного приказа по алиментам.