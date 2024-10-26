Путин утвердил правила отмены судебного приказа по алиментам

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 30 0

Президент подписал закон, принятие которого повысит уровень прав заявителя.

Путин утвердил правила отмены судебного приказа по алиментам

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменения в статью 129 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно внесенным правкам, в случае, если должник не согласен с судебным приказом, он может подать возражения в установленный срок. Тогда судья отменяет приказ, и взыскатель должен подать иск для взыскания долга в обычном порядке.

Также отмечается, что если должник не успевает подать заявление в срок, то приказ вступает в силу. Исключение может быть только в случае возражения по уважительным причинам. Что касается алиментов, то здесь после отмены приказа происходит взыскание за весь период, когда алименты подлежали взысканию.

По словам первого зампреда конституционного комитета Совфеда Ирины Рукавишниковой, принятие закона повысит уровень гарантий прав заявителя и эффективность судебной защиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что законопроект о повышении МРОТ направили на подпись Путину. 

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