В Москве заочно арестовали актера Смольянинова* за фейки об армии РФ

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 35 0

Мера пресечения будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

В Москве заочно арестовали актера Смольянинова* за фейки об армии РФ

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Столичный суд заочно арестовал уехавшего из России актера Артура Смольянинова* на два месяца. Об этом сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Артиста обвиняют по статье 282 части 2 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), а также по статье 207.3 части 2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

При этом избранная мера пресечения будет исчисляться с момента экстрадиции Смольянинова на территорию России либо с момента его задержания на территории РФ.

В ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом в январе этого года выяснилось, что Смольянинов хочет получить гражданство Украины для себя и всей своей семьи. Он также пообещал сделать для жителей Незалежной все, что «от него зависит».

До этого в беседе с украинской прессой актер дал понять, что ему все равно на то, что станет с Россией. В 2023 году Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае того же года он был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогера Камикадзе Ди** (Дмитрия Иванова) заочно приговорили к восьми годам колонии. В данный момент иноагент находится не в России.

* — признан иноагентом в России, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

** — признан иноагентом в России

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