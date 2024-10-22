Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к восьми годам колонии

Тверской суд Москвы вынес заочный приговор блогеру Дмитрию Иванову, известному под псевдонимом Камикадзе Ди**. Об этом сообщает ТАСС.

21 октября блогера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Суд установил, что Иванов нарушил статью 207.3 ч. 2 п. «д», которая касается публичного распространения ложных сведений о вооруженных силах РФ с мотивами ненависти или вражды. В дополнение к лишению свободы ему также наложен запрет на администрирование сайтов в течение четырех лет.

Камикадзе Ди находится за пределами России, и его наказание будет исполнено по мере экстрадиции или задержания на российской территории.

Блогер был объявлен в розыск по уголовной статье в декабре 2022 года, его заочно арестовали 7 мая, ходатайство о заключении под стражу было зарегистрировано 24 апреля.

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