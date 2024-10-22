Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к восьми годам колонии

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 23 0

В данный момент иноагент находится не в России.

Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к восьми годам колонии

Фото: Instagram*/kamikadze_dead

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тверской суд Москвы вынес заочный приговор блогеру Дмитрию Иванову, известному под псевдонимом Камикадзе Ди**. Об этом сообщает ТАСС.

21 октября блогера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Суд установил, что Иванов нарушил статью 207.3 ч. 2 п. «д», которая касается публичного распространения ложных сведений о вооруженных силах РФ с мотивами ненависти или вражды. В дополнение к лишению свободы ему также наложен запрет на администрирование сайтов в течение четырех лет.

Камикадзе Ди находится за пределами России, и его наказание будет исполнено по мере экстрадиции или задержания на российской территории.

Блогер был объявлен в розыск по уголовной статье в декабре 2022 года, его заочно арестовали 7 мая, ходатайство о заключении под стражу было зарегистрировано 24 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Певец Шарлот*** частично признал вину по делу о реабилитации нацизма.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — признан иностранным агентом на территории России

*** — внесен в перечень террористов и экстремистов в России

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.09
-0.33 104.40
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:50
«Одежда впритык»: Анна Хилькевич жалуется на свой вес после родов
0:30
Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к восьми годам колонии
0:10
ВС РФ наладили переправу через реки в курском приграничье
23:50
«Дедпул и Россомаха» могут получить «собачий Оскар»
23:30
В Петербурге раскрыли схему крупного хищения бюджетных средств
23:20
«Следуйте простым советам»: как уберечь себя от пневмонии

Сейчас читают

Гагаузия выходит? Население автономии сказало «Нет» евроинтеграции и Санду
«Если повезет»: Джон Шиптон рассказал о своих культурных планах в России
«Он заботится о семье»: отец Джулиана Ассанжа рассказал о его жизни после освобождения
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака