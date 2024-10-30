Счастливая случайность? Эксперт объяснила феномен дубайского шоколада

Эта сладость обрела дикую популярность в интернете.

В последнее время соцсети покорил дубайский шоколад. О том, в чем же феномен этой сладости, рассказала медиаменеджер Анастасия Семенова для Газета.ру.

История этого шоколада берет начало с конца 2023 года, когда кондитер из Дубая Сара Хамуда выпустила молочный шоколад, внутри которого есть начинка из хрустящего теста катаифи и фисташковой пасты.

Позже российский блогер Мария Вехер выложила в соцсетях видео в формате ASMR, и ее многомиллионная аудитория была в восторге от этой сладости. Теперь под этим роликом более 70 миллионов просмотров. После этого сарафанное радио запустило сумасшедший эффект, который привел к реальному спросу.

По словам эксперта, подобная популярность шоколада — это счастливая случайность. Очень многие бренды пытаются распространить свой продукт похожими способами, но не у всех получается такой результат.

«Даже если она отправила шоколад в качестве подарка блогерам, и один из них выпустил ролик — это еще не гарантия такой сумасшедшей популярности. Огромное количество брендов каждый день пытаются „завирусить“ видео через блогеров, но выходит это только у избранных везунчиков. Гораздо интереснее здесь — эксклюзивность предложения», — объясняет Семенова.

К слову, каждая такая шоколадка делается вручную и имеет характерную роспись. По этой причине объем продаж этой сладости ограничен: человек может взять лишь 200 грамм шоколада.

Каждый день в пять часов вечера по местному времени на их сайте стартуют продажи, но всего через 15 секунд товар оказывается полностью распродан.

По словам эксперта, в данном случае у покупателя включается азарт и желание обладать чем-то особенным.

Кроме того, дикая популярность этого изделия рано или поздно наталкивает человека на мысль, что ему тоже нужно обязательно это попробовать. Вдруг это будет самое лучшее, что они если в своей жизни?

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