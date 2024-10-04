Есть и не толстеть: эти сладости не навредят вашей фигуре

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 47 0

Нутрициолог Осипова: горький шоколад и яблоки не нанесут вреда фигуре

Фото, видео: www.globallookpress.com/michael steiner; Из личного архива Екатерины Осиповой; 5-tv.ru

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Всем хочется чего-нибудь вкусненького. Но в пользу какого продукта сделать выбор, чтобы минутное удовольствие не сказалось на теле?

Существует несколько сладостей, которые не нанесут вреда фигуре, если употреблять их в умеренных количествах. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала нутрициолог Екатерина Осипова.

По словам специалиста, для начала важно понять разницу между инсулиновым и гликемическим индексами.

«Гликемический индекс — это повышение количества глюкозы, которая выделяет наш организм в ответ на съеденные продукты или выпитые напитки. Инсулиновый индекс — это количество инсулина, который организм точно также повышает после того, как мы съели определенные продукты или выпили напитки», — объясняет Осипова.

В этом есть определенный подвох, так как, например, гликемический индекс рыбы равен нулю, а инсулиновый — 58.

«То же самое можно сказать и о йогуртах. Если обезжиренный йогурт, то его гликемический индекс будет равен 30, а инсулиновый индекс будет равен 120, что в четыре раза больше», — отметила специалист.

Следовательно, нет никакого смысла есть обезжиренные молочные продукты. Лучше обратить внимание на полезные сладости. Например, на горький шоколад.

«В составе нам нужно смотреть содержание какао-масла. Если оно от 85% и выше, то этот шоколад будет абсолютно безвреден для вашей красивой фигуры», — добавила нутрициолог.

На помощь также приходят яблоки. По словам специалиста, данный фрукт обязательно нужно внести в ежедневный рацион каждому человеку. Помимо этого, полезным и вкусным десертом могут стать сухофрукты.

«Например, курага. У нее низкий и гликемический, и инсулиновый индекс. Но стоит помнить о том, что ее тоже нужно употреблять в ограниченном количестве», — подчеркнула Осипова.

То же самое касается клубники. Кроме того, данная ягода полезна для здоровья даже диабетикам. Завершает список полезных десертов чиа-пудинг.

Осипова также поделилась советом, который поможет сохранить фигуру стройной. По ее словам, в процессе покупок важно обращать внимание на то, в какой очередности указывается сахар на упаковке товаров.

«Если сахар стоит на первом месте в составе, то его наибольшее количество в этом продукте. Вот вам лайфхак, с помощью которого вы можете определять вредный продукт или нет», — резюмировала нутрицолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал ТОП-3 продукта на завтрак для борьбы с диабетом.

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