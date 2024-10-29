Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту протеста после ареста недвижимости

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Поводом для дипломатического скандала стало имущество Российского центра науки и культуры по иску украинской компании «Нафтогаз».

Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту протеста после ареста недвижимости

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vesa Moilanen

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Посольство России в Финляндии направило в МИД страны ноту протеста в связи с арестом здания и земельного участка Российского центра науки и культуры (РЦНК).

«Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей», — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что половина арестованных в Финляндии объектов недвижимости являются дипломатическим недвижимым имуществом. В ведомстве рассчитывают, что финская служба судебных приставов пересмотрит свое решение.

Также российские дипломаты пригрозили ответными мерами, которые будут избраны в зависимости от реакции властей Финляндии на обращение посольства.

Ранее в этот день ситуацию с имуществом РЦНК в Финляндии прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти пока не получали официального уведомления об аресте недвижимости, однако, если эта информация подтвердится, Москва оспорит решение финских властей в суде.

«Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. Естественно, Российская Федерация будет защищать свои имущественные интересы, поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты», — сказал Песков журналистам.

Об аресте российской недвижимости в Финляндии, включая семь квартир в Хельсинки, сообщило издание Helsingin Sanomat. В публикации уточнялось, что арест на имущество был наложен по иску украинской компании «Нафтогаз».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Финляндии объявили о закрытии четырех музеев в районе Хельсинки и Котки, включая рыболовный домик императора Александра III. Решение объяснили тяжелым положением музейного агентства. При этом закрытие объектов поможет сэкономить Финляндии почти 2,5 миллиона евро в 2025 году.

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