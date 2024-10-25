Экономия средств: в Финляндии решили закрыть рыболовный домик Александра III

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

В Финляндии решили закрыт рыболовный домик Александра III

Экономия средств: в Финляндии решили закрыть рыболовный домик Александра III

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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В неоплачиваемый отпуск совсем скоро отправятся 150 сотрудников местных музеев.

Власти Финляндии приняли решение закрыть сразу четыре музея, располагающихся в районе Хельсинки и Котки. Так, в ближайшее время перестанет работать рыболовный домик императора Александра III, остров-музей Сеурасаари, вилла-музей в Виттреск Киркконумми на берегу озера Виттреск-ярви и музей-усадьбу Лоухисаари. Об этом накануне, 24 октября, сообщило музейное управление Финляндии на своем официальном сайте.

Решение властей негативно скажется на туризме в регионах и будет иметь последствия для их жизнеобеспечения, отметила Тийна Мерисало, генеральный директор Финского музея. Вместе с тем, она добавила, что закрытие музеев связано с тяжелым положением музейного агентства.

Финские власти предположили, что закрытие четырех музеев поможет сэкономить почти два с половиной миллиона евро в следующем году. Но в неоплачиваемый отпуск, при этом, уйдут 150 сотрудников.

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