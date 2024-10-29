Путин освободил часть россиян от выплаты НДФЛ

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил определенные группы граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом стало известно из опубликованного на портале официального опубликования правовых актов документа.

Такое преимущество будет доступно тем, кто оформил кредит на приобретение или строительство жилья, а также на покупку земельных участков, предназначенных для этого. Аналогичное право распространяется и на тех, кто воспользовался рефинансированием таких кредитов.

Льготу можно получить в том случае, если совпадают следующие пункты: кредитный договор должен быть оформлен не позднее 31 декабря 2024 года и у заемщика есть имущественный налоговый вычет, связанный со строительством или покупкой жилья, который подтвердило соответствующее ведомство.

Примечательно, что выгода от кредита появляется только, если проценты по нему меньше двух третьих от основной ставки Центробанка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что с 2025 года вырастет размер МРОТ на территории РФ. С 1 января 2025 года сумма минимального размера оплаты труда поднимется на более чем на три тысячи и составит 22440 рублей. Последний раз значение выплаты увеличивали в текущем году.