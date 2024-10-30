Орловские чиновники попытались надавить на суд в деле о градообразующем заводе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

При этом недобросовестные владельцы завода тесно связаны со сбежавшими из России оппозиционными политиками, а также иноагентами и лицами, внесенными в перечень экстремистов и террористов.

Орловские чиновники попытались надавить на суд в деле о градообразующем заводе

Фото: 5-tv.ru

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Орловский чиновник, а именно глава департамента промышленности правительства области Денис Леонов предпринял попытку надавить на суд в деле о банкротстве градообразующего завода «Промцеолит». Об этом «Известиям» рассказали представители одной из сторон процесса.

Как стало известно, владелец завода Александр Казаченко должен был выплатить 90 миллионов рублей дистрибьютору — компании «Цеотрейдресурс», но не сделал этого. Тогда последняя подала иск в Арбитражный суд. А пока проходит разбирательство Леонов выступил со своим комментарием. Он заявил, что действия «Цеотрейдресурса» это якобы попытка «захватить предприятие», а долг завода назвал «искусственным».

«Леонов открыто лоббирует интересы Казаченко, несмотря на наличие доказательств, что именно он вывел из „Промцеолита“ деньги, чем поставил под угрозу существование предприятия», — отметил представитель «Цеотрейдресурса» Игорь Коротков.

При этом Кортков добавил, что последние годы местные силовики и представители местных судов вставали на сторону Казаченко, отказываясь принимать заявления о наличии состава преступления в его действиях. Вместе с тем известно, что Казаченко имеет некоторые связи с оппозиционными политиками и иноагентами, но орловские чиновники закрывают на это глаза.

Ближайшее заседание Арбитражного суда Орловской области по делу о банкротстве «Промцеолита» состоится 25 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по делу о взятке арестовали замглавы московского метрополитена Дмитрия Дощатова.

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