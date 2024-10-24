Замглавы московского метрополитена Дощатов арестован по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя начальника столичного метрополитена Дмитрия Дощатова, он обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили 5-tv.ru в суде.

Следователь ходатайствовал о заключении под стражу чиновника, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Суд удовлетворил ходатайство, и Дощатов будет находиться под стражей до 22 декабря.

Согласно информации газеты «Коммерсант», следствие полагает, что заместитель главы московского метрополитена заключил контракт на работы на сумму около трех миллиардов рублей, но они были выполнены лишь на один миллиард, а остальные средства были похищены. Кроме того, Дощатов, предположительно, получил взятку — автомобиль Toyota RAV4 — за помощь в решении возможных проблем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейские в Сибири раскрыли преступление, которое расследовал Интерпол. Подозрения вызвал Land Rover, который житель Иркутска хотел поставить на учет. Автоинспекторов смутили иностранные номера. Возникли сомнения, что машина попала на территорию России законно.