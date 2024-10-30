«Неприемлемо»: в Кремле отреагировали на задержание журналистов «Известий» в США

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Песков назвал неприемлемым задержание в США журналистов «Известий»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Представителей российских СМИ допрашивали на протяжении долгих часов, а оператору и вовсе отказали во въезде.

Задержание журналистов «Известий» в аэропорту Вашингтона является неприемлемым. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Такое отношение к журналистам, конечно, противоречит принципам свободы СМИ, и, конечно, для нас это является неприемлемым», — сказал он.

Действия властей США не красят их, особенно в связи с тем, что съемочная группа прошла все необходимые процедуры и имела разрешения на въезд.

Прежде официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США аннулировали визу оператора «Известий». Представители СМИ прибыли в Штаты для освещения выборов президента страны. Причем в Вашингтоне не уведомили посольство РФ о задержании российских журналистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что оператор «Известий» рассказал о допросе в США и отказе во въезде. Ему аннулировали визу без уведомления российской стороны.

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