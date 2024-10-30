«Мешают Западу»: Захарова об аннулировании визы оператора «Известий» в США

Захарова: власти США аннулировали визу оператора «Известий» без уведомления РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Журналисты прибыли в страну для освещения американских выборов, но работать им не дают.
В США аннулировали визу оператора «Известий» по «административным причинам», отказав во въезде в страну. В Вашингтоне также решили не уведомлять посольство России о задержании журналистов из РФ. Об этом в эфире радио «Спутник» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Российские журналисты, показывая все так, как есть на самом деле, мешают Западу формировать нужную ему картину мира», — подчеркнула дипломат.
Российских журналистов задержали прямо в американском аэропорту, а затем начали допрашивать. Корреспонденты «Известий» планировали освещать выборы президента США, которые планируются 5 ноября. Захарова отметила, что журналисты имели при себе все необходимые документы.
Более того, американские власти решили не уведомлять представителей российского посольства в Вашингтоне, указала Захарова. В итоге те не смогли своевременно помочь журналистам во время их задержания в аэропорту.
Причем еще в конце прошлого года Мария Захарова обещала сурово ответить на невыдачу виз США журналистам. Тогда речь шла о Генассамблеи ООН, куда должна была отправиться российская делегация прессы.
Ранее 5-tv.ru писал, что участники протеста в Тбилиси вынудили журналиста «Известий» прервать работу.
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