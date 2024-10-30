«Мешают Западу»: Захарова об аннулировании визы оператора «Известий» в США

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 316 0

Захарова: власти США аннулировали визу оператора «Известий» без уведомления РФ

«Мешают Западу»: Захарова об аннулировании визы оператора «Известий» в США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Журналисты прибыли в страну для освещения американских выборов, но работать им не дают.

В США аннулировали визу оператора «Известий» по «административным причинам», отказав во въезде в страну. В Вашингтоне также решили не уведомлять посольство России о задержании журналистов из РФ. Об этом в эфире радио «Спутник» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Российские журналисты, показывая все так, как есть на самом деле, мешают Западу формировать нужную ему картину мира», — подчеркнула дипломат.

Российских журналистов задержали прямо в американском аэропорту, а затем начали допрашивать. Корреспонденты «Известий» планировали освещать выборы президента США, которые планируются 5 ноября. Захарова отметила, что журналисты имели при себе все необходимые документы.

Более того, американские власти решили не уведомлять представителей российского посольства в Вашингтоне, указала Захарова. В итоге те не смогли своевременно помочь журналистам во время их задержания в аэропорту.

Причем еще в конце прошлого года Мария Захарова обещала сурово ответить на невыдачу виз США журналистам. Тогда речь шла о Генассамблеи ООН, куда должна была отправиться российская делегация прессы.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники протеста в Тбилиси вынудили журналиста «Известий» прервать работу.

Тема:
Выборы президента США 2024
29 окт
Кандидат в президенты США Камалла Харрис согласилась пройти тест на IQ
27 окт
Меньше двух недель: в Америке подходит к концу президентская гонка
25 окт
«Он — фашист»: Харрис уличила Трампа в восхвалении Гитлера
24 окт
Геополитический разворот: как изменится внешняя политика США при победе Трампа
24 окт
«Устранить Трампа любой ценой»: на что пойдут демократы ради удержания власти
21 окт
«Это на их совести»: Песков прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве
20 окт
Трамп обслужил посетителей ресторана быстрого питания в Филадельфии
20 окт
Илон Маск пообещал каждый день раздавать избирателям по 1 миллиону долларов
20 окт
«Представьте, что вы на «Титанике»: что замыслила кандидатка в президенты США Камала Харрис
20 окт
Предвыборная гонка в США: Харрис и Трамп идут нога в ногу с небольшим разрывом
+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.33
0.10 105.44
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:40
Выживший в Охотском море Михаил Пичугин вернулся домой в Улан-Удэ
10:27
Три года любви: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку
10:10
Жительница Курской области погибла при попытке защитить дочь от обстрела ВСУ
10:01
«Мешают Западу»: Захарова об аннулировании визы оператора «Известий» в США
9:57
Расцвет культуры: в Третьяковской галерее открылась выставка художников-передвижников
9:40
Сергей Собянин поздравил московских тренеров с профессиональным праздником

Сейчас читают

Умирают на пять лет раньше: врач предупредила о смертельно опасной проблеме запахов
Процесс изрядно затянулся: судебное заседание Шукшиных очередной раз перенесли
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака