«На 20 лет моложе»: Тимати показал себя без бороды
Рэпер Тимати показал себя без усов и бороды
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Instagram*/timatiofficial; 5-tv.ru
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Последние годы растительность на лице является одним из главных атрибутов в образе артиста.
Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) решился на забавный эксперимент и показал, как он выглядит без усов и бороды, сообщает 7Дней.ru.
С помощью приложения он предстал перед поклонниками без растительности на лице. Результат очень насмешил исполнителя, ведь он изменился до неузнаваемости. Рэпер также дал понять, что пока не готов к смене уже привычного всем образа.
К слову, в молодости артист носил короткую стрижку и ходил гладко выбритым. Но последние годы борода является его главным атрибутом.
Пользователи Сети отметили, что борода придают Тимати солидность и является неотъемлемой частью его стиля.
«Так, бороду оставляем навсегда»;
«Когда борода реально решает, Тимати ты или Тимурик»;
«Зато на 20 лет моложе»;
«Если бороды нет, то и нет мой ответ», — написали комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Тимати пожаловалась на мешающий общению со сверстниками особый статус.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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