Непредсказуемое явление: ждать ли магнитную бурю 31 октября

Ученые внимательно следят за солнечной активностью.

Не исключено, что в последний октябрьский день Землю накроет магнитная буря. Согласно прогнозам ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ее вероятность составляет 5%, сообщило издание URA.RU.

Отмечается, что уровень колебаний не будет превышать трех баллов и останется в зеленой зоне, а вероятность перехода в сильный магнитный шторм 31 октября равна 1%.

При этом стоит отметить, точно спрогнозировать возникновение магнитной бури ученым достаточно сложно, так как это явление непредсказуемое. Поэтому исследователи обычно оценивают вероятность космической непогоды на основе прогнозируемой магнитосферы.

Анализируя полученные данные, специалисты пытаются определить, насколько велико начало магнитной бури в конкретный день. К примеру, в следующем месяце метеозависимым людям не повезет. По предварительным прогнозам, магнитной бури стоит ожидать аж шесть раз: 11, 12, 15, 20, 24, 25 ноября. Две из них будут наиболее интенсивные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о SOS-продуктах, которые помогут метеозависимым людям при перемене погоды.