Президент США Джо Байден покусал детей

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

Джо Байден укусил детей на праздновании Хэллоуина

Президент США Джо Байден покусал детей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первая пара Соединенных Штатов угощала детей сладостями в честь Хэллоуина.

Американский президент Джо Байден покусал детей. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Президентская чета в ночь на 31 октября организовали прием. Традиционно в последнюю ночь десятого месяца в США и во многих других странах мира празднуется День Всех Святых или Хэллоуин. Многие отмечают праздник наряжаясь в маскарадные костюмы. Первая леди и маленькие гости приема не стали исключением. Жена президента была одета в костюм панды. Сам же лидер Соединенных Штатов остался в классических галстуке, пиджаке и брюках. На что многие американцы пошутили - пришел в костюме себя.

Во время общения с детьми Байден укусил, как минимум, двоих юных гостей. Первая пара государства не только пыталась попробовать детей на вкус, но и под симфоническую музыку Модеста Мусоргского раздавали сладости. Конфеты и шоколад тоже являются неотъемлемой честью празднования Хэллоуина.

Президент США уже не первый раз пытается укусить ребенка. В прошлом году Байден при общении с маленькой девочкой в Финляндии щелкал рядом с ней зубами, прежде чем поцеловать ее голову.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.05
-0.28 105.22
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:10
«Не панацея»: снижает ли черный хлеб риск развития атеросклероза
11:02
«Добро пожаловать»: Сати Казанову с дочкой выписали из роддома
10:53
Взрыв газа в Черкесске: под завалами дома все еще могут находиться люди
10:51
С дочкой, но без сына: Агата Муцениеце улетела на отдых в Дубай
10:44
Стало известно о пострадавших при атаке дрона-камикадзе ВСУ на порт Бердянска
10:33
Бруцеллез и другие опасные «добавки»: что скрывается в «натуральном» молоке

Сейчас читают

«Урсула требует»: Евробюрократия мечтает об аналоге ЦРУ и ФБР в одном флаконе
Ветеринар сделала тревожное обращение после смерти самого известного кота страны
Один человек погиб при взрыве газа в Черкесске
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака