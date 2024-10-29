Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 24 0

Действующий глава государства посетил избирательный участок в штате Делавэр.

Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Действующий президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства. Об этом сообщает телеканала CNBC со ссылкой на Белый дом.

Байден посетил избирательный участок в штате Делавэр, где находится его резиденция. За кого он отдал голос — неизвестно, хотя догадаться можно. Причину своего поступка он также не пояснил.

По данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды, уже более 43 миллионов американцев проголосовали на досрочных выборах.

Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки без разъяснения причин. В противники республиканцу Дональду Трампу глава государства определил кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалу Харрис. Теперь между ними развернулась настоящая борьба за место главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, какие методы используют Трамп и Харрис на пути к победе.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.23
0.56 105.22
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:56
«Он успокаивается»: Погребняк шуршит пакетами ради сна своего сына
0:39
Объявлены лауреаты премии «ТЭФИ-Kids»
0:32
Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США
0:24
«Была с кем-то всегда»: от чего пришлось отказаться Нюше ради карьеры
0:04
Группа «КняZz» выпустила клип на песню «Сталкер» из нового альбома
0:00
Среди пытавшихся прорваться в Брянскую область были наемники из США, Канады и Польши

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
«Ленинград» нуждается в Инстасамке: Вокс объяснила необычный выбор Шнурова
После победы правящей партии в Грузии начались массовые протесты
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака