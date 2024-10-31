Дроны-камикадзе ВСУ атаковали порт Бердянская в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали порт города Бердянска в Запорожской области с применением дронов-камикадзе. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно, с использованием беспилотников-камикадзе», — говорится в сообщении.

Система противовоздушной обороны (ПВО) армии России работала в регионе в этот момент. В администрации добавили, что на месте работают дежурные и оперативные службы. Информация по происшествию уточняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ в курском приграничье за сутки. Операция по уничтожению Вооруженных сил Украины продолжается.