ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ в курском приграничье за сутки

Операция по уничтожению Вооруженных сил Украины продолжается.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска продолжают отражать попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Группировка «Север» в ходе наступательных действий отразила восемь контратак противника в направлении пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.
Войска и техника киевского режима были поражены также в районах целого ряда населенных пунктов, среди которых Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Свердликово, Черкасское Поречное и Южный. Вместе с тем ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 25 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 23 боевых бронированных машины, а также два миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 25 автомобилей.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 28300 военнослужащих. Также была уничтожена военная техника, в том числе 180 танков, 101 боевая машина пехоты, 106 бронетранспортеров, 1055 боевых бронированных машин, 759 автомобилей, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 25 единиц инженерной и другой техники.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 400 боевиков ВСУ ликвидировано в курском приграничье за сутки.
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