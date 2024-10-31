«Время варьируется»: чем отличается мигрень от обычной головной боли

Один из нюансов — продолжительность приступа.

Для приступа мигрени характерна высокоинтенсивная, односторонняя и пульсирующая головная боль. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, приступ мигрени может усиливаться при физических нагрузках. Кроме того, они часто сопровождаются фотофобией и тошнотой, в некоторых случаях доходит до рвоты.

«Длительность мигренозного приступа варьирует от четырех до 72 часов», — объяснила медик.

Исследователи изучают мигрень уже более 50 лет, однако ее проявления до сих пор не до конца определены и требуют дальнейшего изучения, добавила Белопасова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, может ли секс избавить от головной боли. Дело в том, что во время оргазма в теле человека вырабатываются определенные гормоны, которые положительно сказываются на состоянии организма.

Однако не стоит думать, что интимная близость является панацеей от неприятных ощущений. В каких случаях секс все-таки поможет, а когда лучше соблюсти покой?