По приказу США: ОБСЕ покрывает масштабные нарушения на выборах в Молдавии

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СВР: ОБСЕ покрывает масштабные нарушения на выборах в Молдавии

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

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Вашингтон заинтересован в том, чтобы Майя Санду осталась на второй президентский срок.

Своими выборами США занимаются, похоже, по остаточному принципу, как всегда, уделяя внимание чужим. О том, что Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покрывает масштабные нарушения на выборах в Молдавии, сообщила сегодня Служба внешней разведки России.

Как следует из документа, руководство европейской организации неформально признает беспрецедентный уровень несоблюдения мер со стороны властей в ходе прошедших выборов. В частности, речь идет о давлении на местные администрации, сообщают многочисленные зарубежные наблюдатели. Фактически, офис президента Майи Санду вынуждал обеспечивать необходимый им расклад на участках.

Придавать огласке все эти факты в штаб-квартире ОБСЕ не намерены. На этом настаивают, прежде всего, США, заинтересованные в переизбрании Санду на второй срок и продолжении Кишиневом курса на сближение с ЕС и НАТО.

Ранее рассказывал о том, что лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор будет оспаривать результаты референдума о вступлении страны в Евросоюз.

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