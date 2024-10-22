Шор будет оспаривать результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 15 0

Предположительно, итоги голосования могут быть фальсифицированы.

Шор будет оспаривать результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор сообщил, что партия будет оспаривать результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу «Соловьев LIVE».

«Мы будем это (итоги референдума — Прим.ред.) оспаривать юридически», — приводит цитату молдавского политика ТАСС.

Накануне в Молдавии завершился первый тур президентских выборов. Наибольшее количество голосов — 45% — избиратели отдали действующему президенту Майе Санду.

Однако это не единственный вопрос, который сегодня волнует молдаван. Страна также решает, пойти ли ей по пути евроинтеграции и взять курс на вступление в Евросоюз, либо сохранить свои национальные менталитет, ценности и традиции. Здесь голоса избирателей разделились практически поровну. Большинство граждан — 50,46% — проголосовали «за». При этом, по словам экспертов, результаты могли быть фальсифицированы. Такие выводы сделали из-за резкого скачка в цифрах во время голосования (на протяжение долгого времени количество проголосовавших «против» превышало «за»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майя Санду отменила брифинг, запланированный в ходе оглашения предварительных результатов выборов президента страны, а также референдума о вступлении в ЕС.

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