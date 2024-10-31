Армия России продолжает выполнять задачи в зоне СВО.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Российские бойцы нанесли поражение ВСУ в районе населенных пунктов Великая Новоселка и Раздолье ДНР, а также отразили одну контратаку противника.
В результате армия Украины потеряла до 100 боевиков, а также одну самоходную артиллерийскую установку Caesar, две боевые бронированные машины и шесть авто.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru писал, что вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье.
- 31 окт
- Более 300 и станция RADA: успехи армии России по вытеснению ВСУ из Курской области
- 31 окт
- «Затянут по уши»: в Кремле назвали цель «плана победы» Зеленского
- 31 окт
- Стало известно о пострадавших при атаке дрона-камикадзе ВСУ на порт Бердянска
- 31 окт
- Дроны-камикадзе ВСУ атаковали порт Бердянская в Запорожской области
- 31 окт
- Над Ростовской областью за ночь уничтожили девять беспилотников
- 31 окт
- В США не исключили привлечение третьих стран в украинский конфликт
- 31 окт
- Авиация РФ сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 окт
- Уже невозможно скрыть: Небензя обвинил Запад в попытке оправдать присутствие войск НАТО на Украине
- 31 окт
- Артиллеристы бьют точно в цель! Лучшее видео из зоны СВО
- 31 окт
- Застигли врасплох: российские силы выбивают боевиков ВСУ на кураховском направлении
Читайте также
93%
-0.28 105.22
-0.22
Нашли ошибку?