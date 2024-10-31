Авиация РФ сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Российские силы продолжают вытеснять врага с нашей территории.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО).

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, всего за время боевых действий в приграничье Курской области противник потерял более 28300 боевиков, 180 танков, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другого оружия.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.