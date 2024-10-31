«Мы к этому не были готовы»: в Тюмени умер фотокорреспондент Михаил Калянов

Фотокорреспондент Михаил Калянов умер на 45-м году жизни
Фото: Из открытых источников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Журналист ушел из жизни в возрасте 44 лет, оставив в своих работах целое наследие жизненных историй.
Фотокорреспондент Михаил Калянов ушел из жизни в возрасте 44 лет в Тюмени. Об этом сообщает URA.RU. Михаил долгое время работал в информационном агентстве URA.RU, освещая события в зоне проведения спецоперации.
Калянов также активно сотрудничал с разными тюменскими СМИ, в том числе с изданием «Тюменская область сегодня».
«Сегодня не стало Михаила Юрьевича Калянова — замечательного человека, доброго друга, профессионального фотокорреспондента „Тюменской области сегодня“. Коллектив медиахолдинга выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Михаила. Скорбим вместе с вами», — указано в сообщении издания.
Глава организации Илона Гимпелевич отметила, что медиахолдинг понес невосполнимую потерю. Она назвала Михаила «уникальным человеком и журналистом».
«Ушел слишком рано — ему было всего 44. Мы к этому не были готовы», — отмечают коллеги Калянова по 72.ru.
Особенно они отмечают его фоторепортажи. По их словам, в них были — боль, свет, сила и вера в будущее. Калянов обожал командировки, потому что мог привести «тонну крутых кадров, любил и поддерживал любой кипиш, творческий кипиш», а потом взахлеб рассказывал о том, что видел.
Причина смерти Михаила Калянова не называется. Известно, что в последние годы он тяжело болел. Информация о месте и времени проведения церемонии прощания будет опубликована позже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла актриса из сериала «Друзья» Тери Гарр.
Читайте также
93%
-0.28 105.22
-0.22
Нашли ошибку?