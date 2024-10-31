Умерла актриса из сериала «Друзья» Тери Гарр

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Сердце знаменитости остановилось на 80-м году жизни.

Умерла актриса из сериала «Друзья» Тери Гарр

Фото: www.globallookpress.com/JT Vintage

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Умерла актриса, сыгравшая в сериале «Друзья» Тери Гарр. Ее сердце остановилось на 80-м году жизни. Печальное известие сообщило агентство Associated Press.

Известно, что на протяжении долгого времени актриса боролась с рассеянным склерозом. Помимо этого она тяжело переживала операцию по восстановлению аневризмы. Отмечается, что Гарр ушла из жизни в собственном доме в Лос-Анджелесе в окружении родных и близких

Тери Гарр родилась 11 декабря 1947 года в США штате Огайо, а после с семьей переехала в Лос-Анджелес. Уже в 16 лет она стала частью труппы мюзикла «Вестсайдская история». Свою актерскую карьеру она начала в качестве танцовщицы. Поначалу это были лишь эпизодические роли. Но уже в 19 лет ей досталась первая роль со словами.

Большим скачком в творческой карьере Гарр стала роль в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор» в 1974 году. В 1983 году она была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в комедии «Тутси».

Актриса сыграла более чем в 130 фильмах и сериалах, среди которых «Молодой Франкенштейн», «Сабрина — маленькая ведьма», «Звездный путь», «Друзья», «Скорая помощь».

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