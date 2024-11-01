Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 4 по 10 ноября.

С понедельника Марс задает импульс к активности. В знаке Льва он нацелен на привлечение внимания к своему творчеству и спортивным достижениям. В поступках теперь заметен пафос, показательная значимость себя и своих талантов, а также стремление произвести впечатление на окружающих, особенно на противоположный пол.

Мужчины проявляют себя как преданные поклонники и ухаживают с большей страстью и романтизмом. Это положение благоприятствует и взаимодействию с детьми, любой педагогической деятельности, рекламной работе, занятию хобби и любимым делом. Желательно направить эту энергию на дела, которые требуют рвения и волевых качеств.

Влияние Солнца из пространства непоколебимого Скорпиона в содружестве с Сатурном помогает мобилизации физических и психических сил, способствует достижению желаемого результата. В этот период становятся более успешными исследовательская работа, дела, связанные с крупными финансами, оформлением наследства, страховок, льгот и налоговых вычетов.

Подходящее время, чтобы погрузиться в темы психологии, эзотерики, экстрасенсорики, всего волнующего и непознанного для вас. Также важна социальная или профессиональная реализация. Такое взаимодействие планет повышает исполнительность и работоспособность, желание брать на себя ответственность.

В первую половину недели растущая Луна в Козероге поддерживает сатурнианские качества и делает эмоциональный фон более устойчивым, увеличивает дисциплинированность и рациональность, содействует обсуждению и выработке стратегии долговременных проектов и планов.

Покупки, совершенные в эти дни, окажутся долговечными и полезными. Будут поддержаны инициативы в бизнесе и предпринимательстве. При выполнении работы, требующей организаторских навыков избегайте излишней строгости с коллегами и сотрудниками.

Не торопитесь вступать в споры с руководством, особенно если у вас нет достаточно веских аргументов в вашу пользу. Для разрядки после трудового дня более всего подходит йога, растяжка, статическая нагрузка. Лучше в эти дни придерживаться умеренного питания с подсчетом калорий.

Для деловых встреч, собеседований, знакомств с перспективой продолжения стоит пока повременить. Завышенное мнение о своих знаниях и возможностях, переоценка партнеров или условий сотрудничества, потворство своим чувствам и нереальные идеалы любви приводят к трудностям в общении и в делах, ошибочным выводам, изменам или обманам.

Полезным окажется расширение мировоззрения, эзотерическая деятельность и получение новой информации, общение с компетентными людьми и преподавателями, обучение на развивающих курсах и вебинарах.

С пятницы Луна в Водолее поддержит вас в общественной работе. Появляются раскрепощенность в отношениях и более легкое установление дружеских контактов. Самое время посетить шумную тусовку, провести презентацию или запустить интернет-проект.

Эти дни также удачны для покупки новой техники, получения новых знаний и освоения современных технологий. Можно увеличить физическую нагрузку, а оздоровительные процедуры сделать более интенсивными.

Воскресенье Луна встречает в Рыбах, в царстве Нептуна — покровителя искусств и мистики. Усилится стремление к одиночеству и отрыв от реальности. Это время отдыха, расслабления и сна.

Лучший досуг — это бассейн, ароматная ванна, СПА-процедуры, прогулки на свежем воздухе, занятия творчеством и искусством, посещение храма, художественной выставки, оказание благотворительной помощи.

Можно устроить романтический ужин с человеком, которому вы доверяете. А вот деловые и финансовые вопросы лучше отложить. Также не рекомендуется злоупотреблять алкоголем и заниматься самолечением.

Овен — гороскоп

Овны в поиске смысла жизни. Уединение, практики по установлению связи с интуицией, интерес к духовным учениям смягчат внутренние переживания и стабилизируют состояние.

Склонность к идеализации людей и ситуаций повышает риск быть обманутым или вовлеченным в интриги. Сделайте шаги в сторону милосердия и сострадания.

Нежелательно принимать серьезные решения, начинать новые дела, особенно связанные с судопроизводством, отправляться в дальнюю дорогу.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, храните ваши деньги в надежном месте. Кредитные договоры или финансовые сделки, заключенные в этот период, впоследствии могут принести неожиданные и неприятные сюрпризы.

Сохраняйте присущее вам терпение, не поддавайтесь сомнительным рекламным предложениям. Хороший период для преодоления кризисов, разрушения старых условий и начала новых.

У вас появляется возможность приобрести больше знаний о себе и своих возможностях.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, в отношениях с партнерами, супругами, коллегами возможен разлад и недопонимание. Вы также не настроены на поиск компромисса. Поэтому, это не лучшее время для заключения договоров, соглашений, решения юридических вопросов.

Повышается вероятность и возникновения конфликтов с руководством и людьми старшего поколения. Желательно соблюдение субординации и делового этикета. Используйте эти дни, чтобы сделать отсев неподходящих людей, попробуйте развить в себе талант дизайнера.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам рекомендуется скрупулезный и педантичный подход ко всякому делу, особенно касательно рабочих обязанностей. Если начальство вызывает «на ковер», то подготовьте контраргументы и необходимые отчеты о проделанной работе.

Вы сможете доказать свою правоту, даже если это будет для вас достаточно напряженно. В качестве разрядки ситуации подойдет уместная шутка или философская притча.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, всем известна ваша любовь к развлечениям, но на этой неделе будьте готовы к незапланированному сценарию. Возможны срывы в культурных мероприятиях, свиданиях, детских праздниках.

Запаситесь терпением и помните, что все к лучшему. Азартные игры или необдуманные финансовые операции сулят разочарования и потери. Допускаются эксперименты в сексе и творческих проектах.

Можно увеличить физические нагрузки, но при соблюдении необходимой техники безопасности.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев жилищный вопрос или раздел имущества провоцирует на конфликты с родителями или супругами. Слишком эмоциональная реакция на происходящие события может обесточить морально и увеличить количество проблем.

В этот период как нельзя лучше пригодится ваша способность контролировать свои эмоции и мыслить здраво. Умение пожертвовать личными интересами ради других вернется вам сторицей. Позвольте себе немного легкомысленности.

Весы — гороскоп на неделю

Весы настроены критично и скептически. Беспокойство и нервозное состояние добавляют хлопот в делах. Поэтому при работе с документами соблюдайте особую внимательность и тщательно проверяйте правильность оформления, достоверность информации, реквизиты.

Не позволяйте интриганам и смутьянам портить качество вашей жизни. Гармонизировать ситуацию поможет участие в психотренингах, курсы ораторского мастерства, практики пранаямы и йоги.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы могут не устоять под натиском соблазнов и совершить чрезмерные траты на детей, развлечения или дорогостоящие покупки. Не делайте рискованных ставок и не принимайте важных финансовых решений.

Смета предстоящих расходов и рациональный подход к потреблению поможет не ослабить бюджет. В течение недели вероятны романы и бурные любовные отношения. Лучшая тактика — эффектная самопрезентация с долей артистизма и апломба.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов домашние дела отнимают слишком много сил. Вы чувствуете себя никудышным хозяином. Конфликт не минуем, если поддаться провокациям и запустить цепную реакцию.

Выслушайте советы близких спокойно и без обид. Ослабят нервное напряжение любые водные процедуры, а выстраивание режима по лунному календарю обеспечит максимальную подпитку энергией и восстановит ресурсы организма.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам затруднительно принимать конструктивные решения, сосредоточиться и оставаться объективными. Это состояние делает вас легкой добычей для телефонных мошенников или недобросовестных продавцов. Лучше переключиться на физический труд или деятельность, не требующую анализа и реального результата.

Писательская или расчетная работа, выступления, договоры и местные командировки подождут. Соблюдение режима сна и отдыха, рациона питания и отказ от алкоголя способствуют хорошему самочувствию и приподнятому настроению.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев астросовет: сократите легкомысленные траты и ищите креативные способы заработка. Важно соблюдать предусмотрительность в финансовых вопросах, не обращаться за материальной поддержкой к друзьям или спонсорам.

Ваша интуиция и развитый интеллект подскажет, в какой области применить свой талант и получить наилучший результат. Дайте себе острые ощущения — прокатитесь на аттракционах, пройдите квест, посмотрите фильм с непредсказуемым сюжетом.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, у вас усиливается амбициозность и стремление пробиться наверх по иерархической структуре. Успех и профессиональные достижения возможны благодаря упорству и приложению собственных сил. Трудности, как известно, закаляют.

Установите важные для вас приоритеты на данный период и действуйте в соответствии со стратегическим планом. В имидже придерживайтесь делового стиля с применением бизнес аксессуаров.

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