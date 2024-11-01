Бруней отправит на матч со сборной России полупрофессиональную команду

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 11 0

Игра состоится 19 ноября в Краснодаре.

Бруней отправит на матч со сборной России полупрофессиональную команду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Футбольная ассоциация Брунея отправит полупрофессиональную команду на товарищескую игру со сборной Россией в ноябре. Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс» со ссылкой на футбольную организацию страны.

Решение отправить вторую команду приняли в связи с тем, что футболисты основной сборной в ноябре три недели будут в отпуске. В декабре у них начинаются предсезонные сборы.

«Большинство футболистов второй сборной — из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий. Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов.  В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию», — отметили в организации.

19 ноября сборная России проведет матч с Брунеем в Краснодаре. Отмечается, что сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА. Матч России и Брунея будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве состоялась премьера драмы о легендарном футболисте Федоре Черенкове. 

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