Число погибших из-за наводнений в Испании возросло до 158

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Большинство жертв — на востоке страны в Валенсии, несколько человек считаются пропавшими без вести.

Число погибших из-за наводнений в Испании возросло до 158

Фото: Reuters/Сусана Вера

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В Испании в результате вызванных проливными дождями наводнений погибли, по последним данным, 158 человек. Больше всего пострадало население восточного региона Валенсия, здесь число жертв достигло 155. Кроме того, смерти зарегистрированы на юге страны, в Андалусии, и в центральном регионе Кастилия-Ла-Манча. Днем ранее пресса сообщала о 95 погибших.

Данные о количестве унесенных наводнениями жизней разнятся в испанских СМИ. Так, издания EL Pais и El Mundo заявляли о 155 жертвах. Позже журналисты информационного агентства EFE, ссылаясь на источники в местных властных структурах, писали о 158. Помимо них пятеро жителей провинции Альбасете (входит в состав автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. — Прим. ред.) числятся пропавшими без вести.

В затопленных дождями регионах хаос — дороги недоступны из-за поднявшейся воды, разрушены дома, повреждены автомобили. Около 300 человек не могут покинуть пострадавшие районы из-за проблем с дорогами, в некоторых муниципалитетах люди остались без питьевой воды. В Валенсии примерно 75 тысяч человек лишены электроснабжения. Поиски тел продолжаются, вместе с сотрудниками экстренных служб работают военные и авиация.

Стихия разбушевалась в Испании, на юге и на востоке, 29 октября, к 31 числу дожди подняли уровень воды до трех метров. В стране объявлен трехдневный траур по жертвам беспрецедентного наводнения.

Ранее 5-tv.ru писал о шторме на Филиппинских островах, унесшем как минимум 20 жизней.

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