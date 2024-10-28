Посольство Филиппин подтвердило отсутствии россиян среди пострадавших во время шторма

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Посольство Филиппин: россияне не пострадали во время шторма

Посольство Филиппин подтвердило отсутствии россиян среди пострадавших во время шторма

Фото: 5-tv.ru

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Запрос с уточнением информации был направлен в компетентные органы.

Жертв среди россиян, которые проживали на Филиппинах в период, когда на регион обрушился мощнейший шторм, нет. Информацию подтвердили «Известиям» в посольстве страны.

«По имеющейся в настоящий момент информации, среди пострадавших российских граждан нет», — уточнили в представительстве.

Однако сведения будут уточняться. Для этого посольство направило дополнительный запрос в компетентные органы Филиппин.

Ранее 5-tv.ru писал, что число жертв шторма «Трами» на Филиппинах возросло до 20. Прежде сообщалось о 14 жертвах разгула мощнейшей стихии. Все погибшие жили в регионе Бикол на юге острова Лусон. Там из-за сильных дождей произошло сильное наводнение. Согласно данным метеорологического бюро Филиппин, скорость ветра в эпицентре шторма «Трами» достигала 85 километров в час.

В ходе эвакуации свои дома покинули несколько десятков тысяч человек. Как передает Rappler, стихия угрожает филиппинским провинциям Илокос-Норте, Илокос-Сур, Ла-Юнион, Пангасинан, Кагаян, Исабела, Аврора и Замболас.

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Посольство Филиппин подтвердило отсутствии россиян среди пострадавших во время шторма

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