Посольство Филиппин подтвердило отсутствии россиян среди пострадавших во время шторма
Посольство Филиппин: россияне не пострадали во время шторма
Фото: 5-tv.ru
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Запрос с уточнением информации был направлен в компетентные органы.
Жертв среди россиян, которые проживали на Филиппинах в период, когда на регион обрушился мощнейший шторм, нет. Информацию подтвердили «Известиям» в посольстве страны.
«По имеющейся в настоящий момент информации, среди пострадавших российских граждан нет», — уточнили в представительстве.
Однако сведения будут уточняться. Для этого посольство направило дополнительный запрос в компетентные органы Филиппин.
Ранее 5-tv.ru писал, что число жертв шторма «Трами» на Филиппинах возросло до 20. Прежде сообщалось о 14 жертвах разгула мощнейшей стихии. Все погибшие жили в регионе Бикол на юге острова Лусон. Там из-за сильных дождей произошло сильное наводнение. Согласно данным метеорологического бюро Филиппин, скорость ветра в эпицентре шторма «Трами» достигала 85 километров в час.
В ходе эвакуации свои дома покинули несколько десятков тысяч человек. Как передает Rappler, стихия угрожает филиппинским провинциям Илокос-Норте, Илокос-Сур, Ла-Юнион, Пангасинан, Кагаян, Исабела, Аврора и Замболас.
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