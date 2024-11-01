Ледяными блинами покрылась река в Мурманской области

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Редкое природное явление возникает при ряде условий.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Уникальные кадры сегодня были сделаны на одном из водоемов Мурманской области. Там на поверхности воды утром появились… ледяные блины.

На самом деле, явление очень редкое. Необходимо, чтобы совпало множество факторов. Во-первых, температура около нуля на протяжении долгого времени. Во-вторых, снег, не очень сильный, но постоянный. Кроме этого, обязательно равномерное течение, собственно, оно и будет закручивать эти блюдца как на гончарном круге. Ну, и, естественно, небольшой ветерок.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать при встрече с шаровой молнией. Такие могут внезапно появляться как на открытом пространстве, так и внутри зданий, что увеличивает риск для общества. Одной из наиболее пугающих ее характеристик является способность к самопроизвольному взрыву, который может произойти неожиданно и без предупреждения, что создает серьезные опасности для жизни и здоровья людей, находящихся поблизости. При контакте с человеком шаровая молния может вызвать ожоги, электротравмы и другие повреждения.

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