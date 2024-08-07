Яркий светящийся шар: что делать при встрече с шаровой молнией

Шаровая молния — феномен, который вызывает любопытство и страх одновременно. Электрический заряд в виде шарообразного объекта носит загадочный характер и представляет серьезную опасность для человека. Одна из наиболее пугающих ее характеристик — это способность к самопроизвольному взрыву, что делает это явление еще более устрашающим.

Как предотвратить трагедию и защитить себя от шаровой молнии эксклюзивно Пятому каналу рассказал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик Российской академии естественных наук, президент Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

Шаровая молния миф или реальность?

Шаровая молния — это одно из явлений, которое долгое время оставалось загадкой для ученых и людей. Она ассоциируется с круглыми светящимися объектами, возникающими во время грозы. Некоторые считают ее мифом, выдумкой или навязчивым представлением, но нужно ли верить в ее существование?

Летающий шар упоминается в древних текстах и легендах различных народов. Например, в скандинавской мифологии она ассоциируется с действием бога грома Тора, а в японской — с духами умерших.

Еще древнегреческий ученый Тит Лукреций Кар оставил в своих работах первое в мире письменное упоминание о чуде природы. А в VI веке французский историк и богослов Григорий Турский описал в книге «История франков» этот процесс как знамение предвещающее смерть сына короля Хильдеберта.

Эти представления о шаровой молнии как о сверхъестественном явлении сформировали у людей мнение, что это что-то загадочное и непостижимое.

Однако с развитием науки ученые стали изучать этот феномен более детально. Его свойства и возможные последствия до сих пор не до конца поняты, что делает этот природный эффект настоящей загадкой небес.

Что такое шаровая молния

Шаровая молния хоть и редкое атмосферное явление, но встречается в разных частях мира. Согласно современным представлениям, оно вызвано высоким электрическим напряжением, которое возникает во время грозы.

«Образование шаровых молний происходит так — линейная молния ударяет в почву, далее там образуется каверна (полость в породе — Прим. Ред.), в которой формируется горячий светящийся пар. Из расплавленного материала почвы на поверхности этого парообразного объекта возникает оксидная оболочка (окисленная кислородом — Прим. Ред.), которая предохраняет от разных воздействий, так как воздух все окисляет. С другой стороны, она приводит к тому, что давление внутри нее раз в 100 больше, чем атмосферное. Дальше под действием давления паров молния вылетает из этой области. Кроме того, ей передан заряд от линейной молнии, поэтому летит такой объект с зарядом, с оболочкой и светящимся паром», — поясняет Владимир Бычков.

Так, разряд в небесах может передаваться в землю или объекты, создавая иллюзию шарообразного свечения. Как правило, при шаровой молнии наблюдается яркое свечение оранжевого или желтого цвета, иногда сопровождаемое звуком электростатических разрядов.

«Существует зависимость между размером шаровой молнии и продолжительностью ее жизни. Маленькие живут секунды, большие метровые живут сотни и десятки секунд. А те, которые 100 метров, они летят часами», — рассказывает академик РАЕН.

Интересно, что современные исследования позволяют более точно объяснять происхождение и природу шаровой молнии. Например, недавние наблюдения ученых показали, что такая светящаяся сфера может возникнуть из-за ионизации воздуха при высоких температурах, вызванных вспышками в грозовых облаках.

Какой вред наносит шаровая молния

Шаровые молнии могут внезапно появляться как на открытом пространстве, так и внутри зданий, что увеличивает риск для общества.

Одной из наиболее пугающих ее характеристик является способность к самопроизвольному взрыву, который может произойти неожиданно и без предупреждения, что создает серьезные опасности для жизни и здоровья людей, находящихся поблизости.

«Если молния заряжена, то она станет отталкиваться от поверхности земли и будет лететь достаточно долго. Ее траектория закончится, только когда у нее возникнет возмущение оболочки или этот объект взорвется», — сообщает специалист.

При контакте с человеком шаровая молния может вызвать ожоги, электротравмы и другие повреждения.

«Человек отрицательно заряжен, потому что это потенциал земли. У шаровой молнии заряд такой же, поэтому она будет от него отталкиваться. Но все равно стоит держаться от нее подальше. Ведь она может взорваться или перекинуться, например, к работающему телевизору, к электрическим приборам, счетчику или генератору. Это типичное ее проявление. Но лучше к ней не прикасаться и постараться не предпринимать никаких активных телодвижений», — предостерегает эксперт.

Еще одна угроза — это возможное возгорание. Когда сферическая молния ударяется в объект или землю, может возникнуть пожар от высокой температуры.

«Или же, например, если она пройдет через дверь, печную трубу, войдет в дом и комнату, пролетит и уйдет под пол и уже там взорвется, то также может произойти возгорание. Шаровая молния может пройти также и через стекло проделав в нем отверстие, это связано с тем, что она достаточно горячий объект», — отмечает доктор физико-математических наук.

Также стоит учитывать возможность психологического стресса и травмы у людей, столкнувшихся с шаровой молнией или ее последствиями. Это явление довольно пугающее, поэтому люди могут испытывать тревогу и страх перед повторной встречей с мистическим феноменом.

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Изучение шаровой молнии все еще продолжается, и многие аспекты этого чуда природы остаются неизученными, что лишь подчеркивает важность осведомленности о его потенциальной угрозе.

Хотя случаи смертельных исходов редки, риск получения серьезных травм или ожогов при контакте с этими объектами все равно остается очень высоким. Поэтому важно принимать меры предосторожности в случае ее появления вблизи.

Как избежать столкновения с шаровой молнией

Для защиты от угроз и рисков, связанных с шаровой молнией, следует придерживаться ряда рекомендаций.

Так, во время грозы не стоит находиться на открытых площадках или близко к электроприборам, которые могут привлечь молнию. Лучше искать укрытие в безопасных местах и дождаться окончания непогоды.

«Одним из самых важных параметров, чтобы избежать встречи с шаровой молнией является отсутствие сквозняка. Он способствует перемещению опасной сферы по помещениям, поэтому в русских домах следили, чтобы все было закрыто. Но в Англии делали по-другому. Там во время грозы, наоборот, раскрывали все окна, чтобы было как можно больше места для связи потоков воздуха и этот светящийся шар смог улететь. Вот два решения. Однако наше все же лучше, так как придумано предками», — объясняет Владимир Бычков.

Также специалист рекомендует при встрече с шаровой молнией оценить ее направление и не двигаться, а лучше сесть или лечь на землю. Это необходимо для того, чтобы движение человека не привело к захвату, то есть привлечению молнии к телу.

«Типичная высота для шаровых молний это 3-5 метров, так как на такой высоте активно работает электричество. Единственное, если говорить о высоте, то, когда молния ударяет в поверхность самолета, где возникает то же самое — объект с оболочкой и внутренним свечением. Этот заряженный объект может пройти через весь самолет и выйти через заднее отверстие в хвосте. Также она может ударить и в подъемный кран. В целом шаровая молния может появиться где угодно», — поясняет президент Российского комитета по шаровым молниям.

Но все же в большей зоне риска находятся жители частных домов, так как с большей вероятностью сферическая молния полетит на первый этаж. На большой же высоте она встречается достаточно редко. Кроме того, в таких жилищах есть дымоходы, через которые шаровая молния может беспрепятственно попасть внутрь.

Соблюдая некоторые простые меры предосторожности, можно уменьшить риски и обезопасить себя и окружающих от негативных последствий.

Шаровые молнии пока еще остаются загадкой для науки. Наблюдение за этими объектами и дальнейшие исследования позволят лучше понять происхождение таких явлений и разработать стратегии безопасного взаимодействия с ними. В целом же они представляют серьезную опасность для человека из-за своей непредсказуемости и способности к самопроизвольному взрыву. Несмотря на редкость случаев, когда шаровая молния приводит к смерти, риск получения серьезных травм остается высоким. Понимание природы этого феномена и соблюдение мер безопасности могут помочь снизить угрозу, которую они представляют.