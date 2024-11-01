«Не полезны»: продукты, которые ошибочно считают правильным питанием

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 63 0

Невролог Лялите: свежевыжатый апельсиновый сок по утрам вредит здоровью

«Не полезны»: продукты, которые ошибочно считают правильным питанием

Фото: www.globallookpress.com/Ralph Kerpa

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Газировка «без сахара» — своего рода зависимость, от которой нужно избавляться.

Многие считают определенные продукты питания полезными, однако тут есть место заблуждениям. Об этом в беседе с порталом KP.RU рассказала врач-невролог Иоланта Лялите.

Она выделила семь продуктов, которые считают ошибочно полезными.  

На первой строчке – свежевыжатый апельсиновый сок

Часто его пьют по утрам, но пользу от него мало кто получает. 

«Проблема соков в том, что там много сахара. Многие считают, что сок — это буквально выжимка самого лучшего из фрукта. Но в соке нет главного – клетчатки, а в отсутствии пищевых волокон сок превращается в выжимку быстрых углеводов», ­– рассказала врач.

Второй пункт – газировка без сахара

Лялите отметила, что худеющие нередко переходят на «колу ноль калорий» и даже готовят на ней десерты. Однако плохо заменять сахар на сахарозаменители на постоянной основе.

По словам врача, так человек не избавляется от тяги к сладкому, а просто заменяет одно сладкое на другое. Это называется нездоровой привязанностью, и данную проблему нужно решать.

На третьей строчке и четвертой строчках – растительное молоко и диетические сосиски

Как отметила Лялите, это неплохая альтернатива для людей с непереносимостью лактозы, но им не стоит отказываться от молочных продуктов насовсем, так как там есть полезный белок и кальций.

«В переработанных мясных продуктах в принципе не может быть ничего диетического или полезного. Сосиски относятся к ультрапереработанным продуктам, а их в последнее время называют виновниками лишнего веса и множества других болезней обмена веществ. Это уже признала Всемирная организация здравоохранения. Поэтому детям – только отварное или запеченное мясо, причем свежее», – отметила врач-эндокринолог Зухра Павлова,

Пятый и шестой пункты списка пополнили сладости для диабетиков и мед

По словам доктора Павловой, большинство продуктов содержит фруктозу, которая не является здоровой альтернативой сахару. Эти сладости нельзя есть в любых количествах, только по назначению специалиста.

Многие считают мед профилактикой, а иногда даже и лекарством. Врач Зухра Павлова развеивает эти мифы.  

«Безусловно, у меда есть антисептические свойства, также он способен помогать процессу заживления поврежденной слизистой ротовой полости. Поэтому, если заболело горло, то раз в день рассосать, не запивая, половинку чайной ложки меда – это полезно и хорошо. Но не надо добавлять его и в чай, и мазать на хлеб. В таком объеме вред от содержащихся в продукте сахаров перекрывает его пользу», – отмечает она.

Седьмой пункт – орехи и сухофрукты

Орехи полезные, но лишь в небольших количествах. Белок из них усваивается хуже, чем из мяса. Но получить суточную дозу калорий вполне возможно.

В сухофруктах много простых углеводов, глюкозы и фруктозы, и не только, но стоит ограничиться двумя-тремя штуками в день. По словам Павловой, большое количество сухофруктов может отразиться на углеводном обмене.

Специалисты рекомендуют сделать привычкой постоянно правильно питаться.

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