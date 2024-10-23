Ради вечной молодости: какие продукты замедляют процесс старения

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 41 0

Диетолог Колесникова: кисломолочные продукты и орехи замедляют процесс старения

Ради вечной молодости: какие продукты замедляют процесс старения

Фото: www.globallookpress.com/Valery Lukyanov

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Чтобы выглядеть свежо и привлекательно, необходимо правильно составить план питания.

Процесс старения можно замедлить с помощью добавления в свой рацион полезных продуктов, особенно — фруктов, овощей, орехов и рыбы. Об этом в беседе с агентством URA.RU рассказала диетолог Полина Колесникова.

Эксперт отметила, что ягоды представляют собой природный источник многих питательных веществ, например, антиоксидант и пищевых волокон. Благодаря им организм избавляется от нестабильных молекул — свободных радикалов, — которые вызывают преждевременное старение из-за окислительного стресса организма.

Фрукты содержат в себе комплекс витаминов, в частности С, который играет ключевую роль в синтезе коллагена — белка, отвечающего за молодость и красоту кожи.

Овощи и разнообразная зелень богаты витаминами В и Е, а также магнием, калием и различными нутриентами. Они оказывают благотворное антиоксидантное влияние на сердечно-сосудистую систему, а также укрепляют волосы и ногти.

По словам Колесниковой, кости и зубы помогут укрепить орехи и семена, в которых в больших количествах содержатся полезные жиры омега-3, растительный белок, витамины и минералы.

Морепродукты, а в особенности жирная рыба, насыщают организм кислотами, которые не вырабатываются в организме человека. Поэтому важно включать эти продукты в свой рацион хотя бы два-три раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты не стоит есть на завтрак.

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Ради вечной молодости: какие продукты замедляют процесс старения

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