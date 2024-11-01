Умерла актриса из сериала «Склифосовский» Татьяна Иванова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 265 0

Трагическую новость сообщили коллеги заслуженной артистки РФ из Московского областного театра драмы и комедии.

Умерла актриса из сериала «Склифосовский» Татьяна Иванова

Фото: Из открытых источников

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Актриса Татьяна Иванова скончалась на 78-м году жизни в Москве. Трагическая новость сообщается в Telegram-канале Московского областного театра драмы и комедии.

Отмечается, что Иванова ушла из жизни 28 октября. Причина смерти не уточняется, простились с актрисой 31 октября.

Татьяна Иванова родилась в 1946 году в Москве, окончила Школу-студию МХАТ, служила в Тбилисском театре имени Грибоедова, затем в Московском областном театре драмы и комедии. В 2004 году удостоилась звания заслуженной артистки России.

Телезрителям Иванова известна по участию в таких фильмах, как «Пятая стража», «Версия», «Зинка-москвичка», «Склифосовский».

На днях в Польше скончалась актриса Ельжбета Зайонцувна, известная советским и российским зрителям по таким хитам 1980-х, как «Ва-банк» и «Новые амазонки». Звезда ушла из жизни в возрасте 66 лет в результате болезни Виллебранда, из-за которой нарушается свертываемость крови.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из фильма «Майор Гром» Михаила Демчука.

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