Умерла актриса из сериала «Склифосовский» Татьяна Иванова

Актриса Татьяна Иванова скончалась на 78-м году жизни в Москве. Трагическая новость сообщается в Telegram-канале Московского областного театра драмы и комедии.

Отмечается, что Иванова ушла из жизни 28 октября. Причина смерти не уточняется, простились с актрисой 31 октября.

Татьяна Иванова родилась в 1946 году в Москве, окончила Школу-студию МХАТ, служила в Тбилисском театре имени Грибоедова, затем в Московском областном театре драмы и комедии. В 2004 году удостоилась звания заслуженной артистки России.

Телезрителям Иванова известна по участию в таких фильмах, как «Пятая стража», «Версия», «Зинка-москвичка», «Склифосовский».

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