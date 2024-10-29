Умер актер из фильма «Майор Гром» Михаил Демчук

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Артисту было всего 40 лет.

Умер актер из фильма «Майор Гром» Михаил Демчук

Фото: Из открытых источников

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На 41-м году жизни умер актер Михаил Демчук, которого зрители особенно полюбили после роли в фильме «Майор Гром». Сердце артиста остановилось еще 16 октября, но об этом стало известно лишь сейчас. Информация о его кончине появилась на портале kino-teatr.ru.

Что стало причиной смерти, не уточняется.

Демчук родился 13 августа 1984 года. Большую часть жизни он прожил в Москве. Удача в актерской профессии улыбнулась, когда ему было за 30 лет. В 2017 году он впервые снялся в кино — в комедии «Крот в паутине» еще начинающий артист сыграл бандита.

За следующие годы работы в кино его фильмография пополнилась более 40 проектами. Среди них: «Карамора», «Тур с Иванушками», «Беспринципные-4», «Против всех», а также в сериалах «Конец света», «Полярный-2», «Света с того света-2». Некоторые картины находятся еще в разработке: «Балабол-8», «ФГУП „Луч“» и «Шаман».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти российского актера театра и кино Юрия Пономаренко.

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