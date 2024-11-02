«Чтобы интереснее смотреть»: Алсу рассказала правду о ток-шоу на ТВ
Алсу призналась, что не все на ток-шоу правда
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В жизни знаменитости было два громких скандала, однако, она всегда стремится привлечь внимание к своей персоне новой песней или фильмом.
Алсу признается, что не все в ток-шоу на телевидении правда. Об этом звезда рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Дайте шоу», в съемках которого также принимала участие.
Она отметила, что ей нравится участвовать в ток-шоу, но конечно, там не всегда показывают реальность.
«Часто что-то делается для шоу, чтобы было интересно смотреть. Преувеличивают некоторые факты, что-то даже придумывают», — заверила звезда.
При этом певица отмечает, что правда изначально какая-то, возможно, и есть, но потом элемент шоу.
Также Алсу рассказала, что впервые на телевидение пришла в 15 лет в гости утренней программы к тогда еще мало известному Андрею Малахову. Они часто вспоминают этот момент их биографии с теплотой на душе.
Сериал-скандал «Дайте шоу», как его уже успели окрестить еще до премьеры, посвящен периоду перемывания на телевидении грязных фактов биографии не только знаменитостей, но и простых россиян. К слову, Алсу всегда отличалась в российском шоу-бизнесе чистотой образа и ее имя практически никогда не было связано с грязными сплетнями. Хотя она и признается, что два скандала были и все о них знают. А привлекать к себе внимание она всегда старается новой песней или фильмом.
«Я надеюсь, что все-таки меня родители воспитали таким образом, что мне не придется краснеть никогда ни за себя, ни за своих родных и близких. Поэтому все на моей совести. Надеюсь, что такого никогда не будет», — заявила Алсу.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Алсу о своем самом первом концерте. В 17 лет звезда выступила на большой сцене в родном городе. Артистка признается, что подобные ощущения испытывает по сей день перед выступлениями.
Читайте также
93%
0.42 105.84
0.32
Нашли ошибку?