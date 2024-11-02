Руководитель сахалинского управления Ростехнадзора Иван Биль погиб в ДТП

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 26 0

Автомобиль чиновника выскочил на встречку, где в лобовую столкнулся с полицейским «УАЗиком».

Фото, видео: из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ДТП с полицейским автомобилем погиб исполняющий обязанности руководителя сахалинского управления Ростехнадзора Иван Биль. Об этом сообщается на странице ведомства.

По уточненной информации, авария произошла накануне днем 1 января на 282 километре автодороги «Южно-Сахалинск-Оха».

«По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь в южном направлении, не убедившись в безопасности маневра, начал обгон попутного транспортного средства», — заявил инспектор ДПС сержант полиции Дмитрий Мартынов.

Представитель правоохранительных органов добавил, что автомобиль чиновника выскочил на встречку, где в лобовую столкнулся с полицейским «УАЗиком». От удара паркетник перевернулся и упал на крышу. Биль от полученных травм погиб на месте, еще двое пострадали.

По факту произошедшего проводится проверка.

Как уточнили в Ростехнадзоре, Иван Биль более трех лет занимал должность заместителя руководителя ведомства, а в последние полгода занял должность исполняющего обязанности руководителя. Коллеги отмечают его профессионализм и ответственность, а также выражают слова соболезнования его семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации главы издания Readovka после серьезного ДТП под Смоленском.

+8° Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.44
0.42 105.84
0.32
Пять сюрпризов уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 2024

Последние новости

2:42
В Германии озвучили «словесного монстра» из 67 букв
2:25
Руководитель сахалинского управления Ростехнадзора Иван Биль погиб в ДТП
2:05
Жительница Часова Яра рассказала об атаке ВСУ по беженцам с белым флагом
1:49
«Чтобы интереснее смотреть»: Алсу рассказала правду о ток-шоу на ТВ
1:32
Орбан объединился с австрийцами для снижения политического веса Брюсселя
1:16
Форма для регистрации блогеров-десятитысячников появилась на «Госуслугах»

Сейчас читают

Петербурженка умерла после липосакции в известном центре пластической хирургии
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
Темная сторона голливудской милашки: шокирующие скандалы Энн Хэтэуэй
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака