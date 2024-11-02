Руководитель сахалинского управления Ростехнадзора Иван Биль погиб в ДТП

В ДТП с полицейским автомобилем погиб исполняющий обязанности руководителя сахалинского управления Ростехнадзора Иван Биль. Об этом сообщается на странице ведомства.

По уточненной информации, авария произошла накануне днем 1 января на 282 километре автодороги «Южно-Сахалинск-Оха».

«По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь в южном направлении, не убедившись в безопасности маневра, начал обгон попутного транспортного средства», — заявил инспектор ДПС сержант полиции Дмитрий Мартынов.

Представитель правоохранительных органов добавил, что автомобиль чиновника выскочил на встречку, где в лобовую столкнулся с полицейским «УАЗиком». От удара паркетник перевернулся и упал на крышу. Биль от полученных травм погиб на месте, еще двое пострадали.

По факту произошедшего проводится проверка.

Как уточнили в Ростехнадзоре, Иван Биль более трех лет занимал должность заместителя руководителя ведомства, а в последние полгода занял должность исполняющего обязанности руководителя. Коллеги отмечают его профессионализм и ответственность, а также выражают слова соболезнования его семье.

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