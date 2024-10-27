Глава издания Readovka госпитализирован после серьезного ДТП под Смоленском

|
Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего.

Глава издания Readovka госпитализирован после серьезного ДТП под Смоленском

Фото: Булкин Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Смоленской области во время рабочей поездки попал в ДТП владелец медиахолдинга Readovka Алексей Костылев. Его госпитализировали в местную больницу и провели операцию.

Как сообщил источник 5-tv.ru, он ехал на квадроцикле в деревне Рухань, когда произошло ДТП. По предварительным данным, он не справился с управлением, из-за чего перевернулось транспортное средство. Костылева госпитализировали в Смоленскую областную больницу.

Согласно диагнозу врачей, у Костылева, предварительно, черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, перелом ноги, а также есть подозрение на перелом шеи. Владельцу Readovka провели операцию, врачи сейчас продолжают бороться за его жизнь.

«Несчастный случай» с Костылевым официально подтвердили в редакции Readovka. Как сообщили в Telegram-канале холдинга, произошло все во время его поездки в рамках проекта «Многодетные деревни». В ночь на 27 октября Костылеву провели операцию, его состояние стабилизировалось, а теперь идет подготовка для транспортировки владельцы холдинга в Москву. В столице он продолжит восстанавливаться под наблюдением медиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский погиб в ДТП. В ноябре ему исполнилось бы 49 лет.

+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:56
«Духовная связь»: сын Караченцова раскрыл, что актер любил больше всего
13:38
В Тель-Авиве 35 человек пострадали при наезде грузовика на остановку
13:20
Глава издания Readovka госпитализирован после серьезного ДТП под Смоленском
13:06
Артиллерия группировки «Центр» поддерживает наступление ВС РФ в районе Селидово
12:54
Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР
12:30
Теперь еще и дизайнер: Болгар заявила, что работала над образом Павла Дурова

Сейчас читают

Появились кадры с места возможного подкопа в колонии в Липецкой области
Это петарды: свидетели массовой драки в Пушкино опровергли факт стрельбы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака