Глава издания Readovka госпитализирован после серьезного ДТП под Смоленском
Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего.
Фото: Булкин Сергей/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Смоленской области во время рабочей поездки попал в ДТП владелец медиахолдинга Readovka Алексей Костылев. Его госпитализировали в местную больницу и провели операцию.
Как сообщил источник 5-tv.ru, он ехал на квадроцикле в деревне Рухань, когда произошло ДТП. По предварительным данным, он не справился с управлением, из-за чего перевернулось транспортное средство. Костылева госпитализировали в Смоленскую областную больницу.
Согласно диагнозу врачей, у Костылева, предварительно, черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, перелом ноги, а также есть подозрение на перелом шеи. Владельцу Readovka провели операцию, врачи сейчас продолжают бороться за его жизнь.
«Несчастный случай» с Костылевым официально подтвердили в редакции Readovka. Как сообщили в Telegram-канале холдинга, произошло все во время его поездки в рамках проекта «Многодетные деревни». В ночь на 27 октября Костылеву провели операцию, его состояние стабилизировалось, а теперь идет подготовка для транспортировки владельцы холдинга в Москву. В столице он продолжит восстанавливаться под наблюдением медиков.
Ранее 5-tv.ru писал, что актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский погиб в ДТП. В ноябре ему исполнилось бы 49 лет.
Читайте также
87%
-0.07 104.81
0.30
Нашли ошибку?