МВФ назвали финансовым придатком НАТО

Международный валютный фонд (МВФ) превратился в финансовый придаток НАТО. Такое заявление РИА Новости сделал бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

«Фонд превратился в финансовый придаток НАТО, в проводника и инструмент внешней политики западных стран», — подчеркнул Можин в заключительном интервью перед уходом с поста с 1 ноября.

Он отметил, что неоднократно заявлял на Совете директоров фонда о неуважении к нему в связи с нечестностью и несправедливостью. Особенно в отношении ряда стран, входящих в состав, которые подвергаются дискриминации.

Фонд, по мнению Можина, как финансовый институт должен «уделять внимание и заботу состоянию всей мировой экономики», став помощником при переходе к новому мировому порядку.

«По крайней мере, по своему уставу он это должен делать. Глобальную экономику необходимо изучать, анализировать, делать из этого выводы и рекомендации», — заявил чиновник.

Также Можин добавил, что не уверен в выживаемости МВФ. В последнее время он стал фундаментально нечестен в своих оценках и анализе.