Столичные предприниматели оказывают участникам СВО адресную помощь

Владельцы столичных магазинов передают военнослужащим то, что нужно им в данный момент — от запчастей до бензопилы. В первую очередь запросы участников специальной военной операции (СВО) собирают волонтеры. Нередко они находятся с бойцами в прямом контакте, поэтому получают актуальную информацию из первых рук. Об этом пишет сайт правительства Москвы.

После того как составляют список, начинается работа по сбору гуманитарной помощи. На этом этапе подключаются подписчики в социальных сетях. Например, магазин автозапчастей по запросу собирает продукцию для военной техники, газовые горелки и баллоны к ним, а также аккумуляторы для грузовых автомобилей, масла для бензогенераторов и бензопил.

«Мы постоянно следим за тем, что местные волонтеры публикуют в общественных группах. Они присылают информацию, что именно нужно передать, мы помогаем по мере необходимости, по мере возможности», — поделился владелец малого бизнеса.

Помогать бойцам предприниматель и его жена начали с самого начала спецоперации. Он сам ветеран боевых действий, а его бывшие сослуживцы из Белгородской области и сейчас находятся на передовой.

Когда волонтеры объявляют сбор средств на определенные товары, семья мужчины помогает деньгами. Иногда предпринимателю удается закупать необходимые запчасти по оптовой цене или даже по себестоимости благодаря прямому сотрудничеству с поставщиками. Доставку оформляют на пункт выдачи в Белгородской области, чтобы волонтерам удобнее было забрать посылку и отвезти ее на передовую. Так, в прошлом месяце благодаря такой помощи отремонтирован мотоцикл, который военные используют при штурме позиций.

«Мы еще работаем и как пункт сбора: периодически нам люди что-то привозят, недавно передавали коляски. Плюс непосредственно контактируем с поставщиками: у нас были запросы на грузовую технику, потом на внедорожную — „Ниву“ и так далее. Закупали элементы подвески», — добавил он.

Владелец магазина «Все для авто» из Северо-Западного административного округа столицы также присоединился к сбору гуманитарной помощи. Оказалось, что бойцам нужны были электрические лампочки разных размеров. Поэтому предприниматель закупил несколько коробок, в каждой из которых от 10 до 50 лампочек.

Еще один бизнесмен из ТиНАО передал бойцам 252-го мотострелкового полка «Черная мамба» и 283-го мотострелкового полка несколько цепных бензопил.