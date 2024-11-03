Финансирование госпрограммы по реализации нацполитики увеличили почти в три раза

Финансирование госпрограммы по реализации национальной политики из федерального бюджета на ближайшие три года увеличили почти на треть. Об этом заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала во время заседания форума «Народы России».

В 2025 году 61 регион страны получит субсидии на мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации. В рамках этой инициативы власти ожидают, что в субъектах РФ будут в 100% случаев оперативно реагировать на негативные ситуации в сфере межнациональных отношений. На данный момент этот показатель составляет 82%.

Также особое внимание уделят борьбе с искажением исторических фактов. В нелегкой политической обстановке, напомнили на форуме, важно информировать подрастающее поколение о событиях прошлого, чтобы они чувствовали ответственность за будущее и не шли на поводу у провокаций Запада.

Кроме того, Правительство России поручило Федеральному агентству по делам национальностей создать межведомственную рабочую группу. Ее задачей станет поддержка коренных малочисленных народов нашей страны. Это укрепит единство нации и наладит межнациональные отношения в России.

Известно, что выделенная сумма на период с 2025 по 2027 год составит 13,4 миллиарда рублей.

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