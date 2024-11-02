Министр провел аналогию с неудавшимися атаками Европы на РФ в прошлых столетиях.

Оттягивание Киевом вопроса урегулирования конфликта с Россией приводит к весомым потерям территорий Незалежной. Об этом Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе своего выступления на XVI Ассамблее Русского мира.

Политик назвал первопричиной всех проблем государственный переворот на Украине в 2014 году. По его заверению, именно в тот момент были нарушены все договоренности между странами, что и стало толчком к развитию конфликта с Россией.

«Если бы выполнили по-честному то, о чем договорились, ничего бы не произошло», — сказал Сергей Лавров.

Сергей Лавров также отметил, что ситуация с потерей Незалежной Крыма, а потом и Донбасса произошла именно из-за нарушения обещаний Украиной и, если киевский режим не поменяет тактику, то произошедшее может повториться вновь.

«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», — сообщил он.

Министр также напомнил о неудачных попытках завоевания Европой территорий РФ в прошлых столетиях. Ни у кого из предводителей минувших конфликтов не получилось совершить намеченное, а их опыт и знания были выше, чем у нынешнего президента Украины* Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что МВФ назвали финансовым придатком НАТО.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.