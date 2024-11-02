В преддверии юбилея: Группа Reflex выпустит альбом впервые за девять лет

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 0

Reflex выпустит альбом впервые за девять лет в преддверии 25-летия группы

В преддверии юбилея: Группа Reflex выпустит альбом впервые за девять лет

Фото: Пресс-служба группы Reflex

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Коллектив отпразднует 25-летие масштабным концертом.

Музыкальная группа Reflex выпустит новый альбом в ноябре 2024 впервые за девять лет. Об этом сообщил композитор и продюсер группы Вячеслав Тюрин в своем блоге.

Кроме того, коллектив готовится к грандиозному событию — 25-летию группы. Несмотря на то, что все эти годы Reflex не презентовала новые альбомы, за это время все же было выпущено большое количество песен.

Вячеслав Тюрин и его жена, солистка группы Ирина Нельсон проделали много работы и прошли большой творческий путь, выпустив такие композиции как: «Это Новый год», «Все, что хотела», «Там, где живет любовь», «Ноябрь», «Аватар» и многие другие. Всего было записано 26 синглов.

А в мае 2017 года Ирину Нельсон наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Были отмечены ее заслуги в развитии культуры, а также значительный вклад в проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий.

Кроме того, все эти девять лет группа постоянно гастролировала, а в 2023 году начался масштабный тур коллектива, в котором уже состоялось больше 30 концертов. В марте 2025 года Reflex отпразднует свое 25-летие выступлением в концертном зале «Москва».

Reflex — российская поп-группа, основанная в Москве 16 декабря 1999 года. Ее первый сингл Distant Light, выпущенный в этот же год, сразу завоевал любовь слушателей и попал в хит-парад радиостанций.

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