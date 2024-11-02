Главком ВСУ признал текущее наступление России самым мощным с начала СВО

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ВС РФ активно продвигаются на донецком и харьковском направлениях.

Фото, видео: VITALII NOSACH/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Россия сейчас проводит одно из самых мощных наступлений с начала СВО. Наша армия продвигается настолько стремительно, что главком ВСУ Сырский уже не смог скрывать эту информацию перед западными партнерами. И во время встречи с начальником Генштаба Чехии рассказал о сложном положении ВСУ.

За три последних месяца российская армия освободила больше территорий, чем до этого за весь год. Самое активное продвижение — на донецком и харьковском направлениях зафиксировано в октябре. Так наши военные освободили Селидово, а еще Угледар, бои за который продолжались два года.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Угледаром российские военные обнаружили схроны ВСУ с оружием и боеприпасами. Разведчики бригады морской пехоты Тихоокеанского флота зачищали отбитые у противника позиции юго-западнее города. В тайнике находились гранатометы польского и американского производства, гранаты, средства связи и наведения, а также взрывчатка для диверсионной деятельности. Схрон был предназначен, скорее всего, для ДРГ.

Тема:
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